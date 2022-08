Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno lutto nel mondo della cultura è morto oggi all’età di 93 anni Piero Angela la notizia è stata confermata dal figlio Alberto più profili Social Buon viaggio papà ha scritto nato a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in RAI come tronista radiofonico divenendo poi inviato infine conduttore del telegiornale la sua notorietà è legata però alla realizzazione di programmi televisivi di divulgazione scientifica di tipo anglosassone unicorni ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione in documentaristica Quark nel 1981 Superquark nel 1995 E numerosi altri programmi nel 2017 ha pubblicato il libro fotografico il mio lungo viaggio nel 2004 è stato insignito del titolo di grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel ...