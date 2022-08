Ultime Notizie – Berlusconi | “Nessun preavviso di sfratto a Mattarella | Letta in malafede”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 13 agosto 2022) “Ma qualedi! Qui ormai viene distorto il significato delle parole! Si strumentalizza anche l’ovvio. Come possono verificare tutti ascoltando la mia intervista, non ho mai attaccato il Presidente, né mai ne ho chiesto le dimissioni”. Silvioin un’intervista al “Giornale” torna a ripetere, come aveva già fatto ieri, di non aver ‘dimissionato’ Sergio, qualora nella prossima legislatura venisse approvata la riforma presidenzialista, cavallo di battaglia del centro destra in materia di revisione costituzionale. “A domanda specifica – spiega ancora il presidente di Fi – ho solo detto una cosa scontata, lapalissiana, e cioè che una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all’elezione diretta del nuovo Capo dello ...