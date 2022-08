Torino, scoppia il caso Lukic: il capitano non parte per Monza (Di sabato 13 agosto 2022) Certamente non serviva. In casa Torino nelle ultime settimane la parola pace sembra non essere di casa. Dopo la sfuriata Juric-Vagnati di qualche settimana fa e la conferenza stampa dell’allenatore alla vigilia di Monza-Torino, a poche ore dall’inizio della nuova stagione scoppia un altro caso nel Torino. Il capitano Sasa Lukic non è stato convocato da Juric per la trasferta brianzola e non sarà in campo sabato 13 agosto nella gara Monza-Torino delle 20.45. Un fulmine a ciel sereno che non aveva avuto avvisaglie nelle parole di Juric qualche ora prima dell’esclusione: «Lukic è un ragazzo che è da sei anni qua, l’anno scorso ha fatto un salto di qualità anche nella personalità. Mi sembrava una scelta ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Certamente non serviva. In casanelle ultime settimane la parola pace sembra non essere di casa. Dopo la sfuriata Juric-Vagnati di qualche settimana fa e la conferenza stampa dell’allenatore alla vigilia di, a poche ore dall’inizio della nuova stagioneun altronel. IlSasanon è stato convocato da Juric per la trasferta brianzola e non sarà in campo sabato 13 agosto nella garadelle 20.45. Un fulmine a ciel sereno che non aveva avuto avvisaglie nelle parole di Juric qualche ora prima dell’esclusione: «è un ragazzo che è da sei anni qua, l’anno scorso ha fatto un salto di qualità anche nella personalità. Mi sembrava una scelta ...

