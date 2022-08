RISULTATI | NJPW G1 Climax 32 – Night 16

(Di sabato 13 agosto 2022) Il 13 agosto 2022 si è tenuta a Machida, in Giappone, la sedicesima giornata di match del G12022. Ecco idi quanto avvenuto al Machida Gymnasium. El Phantasmo, Chase Owens, Bad Luck Fale e Juice Robinson hanno sconfitto Jado, David Finlay, Tama Tonga e Hiroshi Tanahashi con la C-Trigger (pinfall 7:26). TMDK (Bad Dude Tito & JONAH) ha sconfitto il Team Filthy (Royce Isaacs & “Filthy” Tom Lawlor) con la Black Forest Bomb (pinfall 10:12) BUSHI, SANADA, & Tetsuya Naito hanno sconfitto TAKA Michinoku, Zack Sabre Jr., & Lance Archer con la Skull End (sottomissione 8:44) Tomohiro Ishii, Hirooki Goto e Kazuchika Okada hanno sconfitto Dick Togo, SHO ed EVIL tramite Vertical Drop Brainbuster (pinfall 7:05). G12022 C Block match – KENTA ha sconfitto Aaron Henare con la Game Over (sottomissione ...

