"Rischia di perdere un occhio": come sta Salman Rushdie dopo l'aggressione a New York

come sta Salman Rushdie, il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York? dopo i primi soccorsi è stato operato d'urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un occhio.

Questo è ciò che il suo agente Andrew Wylie, ha raccontato al New York Times: "Le notizie non sono buone. Salman è attaccato ad un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare", ha fatto sapere l'agente dello scrittore, Andrew Wylie.

