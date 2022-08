Meteo Ferragosto | Italia spaccata in due tra caldo record e temporali devastanti | Ecco dove

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 13 agosto 2022)è proprio dietro l’angolo e tutti si preparano per una giornata all’aperto con amici e familiari… ma come sarà ilil prossimo Lunedì? Brutta notizia per alcune parti d’, dato che la nostra penisola sarà divisa in due tra perturbazioni temporalesche e una nuova ondata dirovente portata dall’anticiclone africano. Gli aggiornamenti arrivano direttamente da il.it, che ha svelato gli ultimi dettagli su quella che potrebbe essere la giornata di. Nei prossimi giorni si formerà una grande depressione su tutto il Nord Europa, che verrà spinta verso sud dai venti freddi altantici. Per questo il rischio è che iarrivino in particolare sulle regioni del Norde parte del Centro. In ...