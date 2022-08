Meraviglioso Paltrinieri |  è oro negli 800 metri stile libero

amonamarth08 : Meraviglioso risultato ?? Che gara!!! #Paltrinieri #Galossi #Roma2022 #Europeinuoto - paromatta : #Roma2022 POPOPOPOPOPOPOOOOO ?????? Paltrinieri ?? oro meraviglioso !!! -

DIRETTA GREGORIO, FINALE 800 SL EUROPEI DI NUOTO 2022: MEDAGLIA D'ORO! Grandi emozioni nella finale 800 sl Europei! Gregorioè stato letteralmente, ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero , con una prestazione davvero eccezionale. Medaglia di bronzo , invece, ad un ottimo Lorenzo Galossi ,...... prima finale nel nuoto in corsia e prima medaglia d'oro con unAlberto Razzetti , ... GREGORIO/ Punta gli Europei a Roma: "Non vedo l'ora, gare in casa uniche!" Per completare ...Gregorio Paltrinieri scrive un'altra pagina di storia e conquista l'oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Il 27enne carpigiano si prende il successo ...Gregorio Paltrinieri, stella del nuoto italiano, classe 1994, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei suoi successi, fino alle prossime gare.