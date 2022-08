LECCE-INTER DOVE VEDERLA E PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 13 agosto 2022) LECCE-INTER, in programma stasera alle ore 20.45 (diretta tv su Sky Sport 1 e Dazn) allo stadio Via del Mare, apre la stagione dei nerazzurri. Si fa sul serio, finalmente, dopo un precampionato con più ombre che luci e un calciomercato partito con i fuochi d’artificio e poi vissuto sul filo del rasoio, con il timore, quasi definitivamente scomparso, di perdere per strada uno dei pezzi pregiati tra Bastoni, Skriniar e Dumfries. Ma ci ha pensato Inzaghi, in conferenza, a chiudere ogni discorso: non parte nessuno, ha assicurato l’allenatore. E allora parola al campo. LECCE-INTER LUKAKU TORNA IN SERIE A Romelu Lukaku aveva lasciato la Serie A convinto di poter fare la differenza anche in Premier League, nella sua squadra del cuore, il Chelsea. Non ci è riuscito, ma è tutt’altro che un giocatore finito e qui, in un ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 13 agosto 2022), in programma stasera alle ore 20.45 (diretta tv su Sky Sport 1 e Dazn) allo stadio Via del Mare, apre la stagione dei nerazzurri. Si fa sul serio, finalmente, dopo un precampionato con più ombre che luci e un calciomercato partito con i fuochi d’artificio e poi vissuto sul filo del rasoio, con il timore, quasi definitivamente scomparso, di perdere per strada uno dei pezzi pregiati tra Bastoni, Skriniar e Dumfries. Ma ci ha pensato Inzaghi, in conferenza, a chiudere ogni discorso: non parte nessuno, ha assicurato l’allenatore. E allora parola al campo.LUKAKU TORNA IN SERIE A Romelu Lukaku aveva lasciato la Serie A convinto di poter fare la differenza anche in Premier League, nella sua squadra del cuore, il Chelsea. Non ci è riuscito, ma è tutt’altro che un giocatore finito e qui, in un ...

