Le donne afghane protestano e scendono in strada | i talebani sparano in aria

Una manifestazione di, scese in piazza con lo slogan 'cibo, lavoro e libertà' a pochi giorni dal primo anniversario, il 15 agosto, della caduta di Kabul di nuovo in mano ai talebani dopo il ritiro degli ...Nonostante i divieti imposti dai talebani lenon si arrendono. A Kabul alcuni militanti talebani hanno sparato in aria nel tentativo di disperdere una manifestazione di protesta di centinaia diche chiedevano il ripristino ... Una campagna dal basso per continuare a stare al fianco delle donne afghane Una manifestazione di donne afghane, scese in piazza con lo slogan "cibo, lavoro e libertà", a pochi giorni dal primo anniversario della caduta di Kabul di nuovo in mano ai talebani dopo il ritiro deg ...A un anno dalla presa di Kabul dei talebani, il paese è isolato e in piena crisi economica. C'è almeno un motivo egoistico per cui l'Europa non può rimuovere ...