"La sua ossessione... ecco perché ha rotto con noi", tutto chiaro su Calenda (Di sabato 13 agosto 2022) Riccardo Magi, presidente di +Europa, boccia senza se e senza ma l'accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi: «Loro due vivono in una bolla social», dice l'esponente radicale, soddisfatto per avere "portato a casa" la candidatura dell'economista Carlo Cottarelli, sottratto alla corte dello stesso leader di Azione. «La candidatura di Cottarelli nella coalizione formata da +Europa e Partito democratico è la migliore risposta che ci potesse essere alle polemiche di questi giorni sollevate da Carlo Calenda», dice. Onorevole Magi, è contento che Cottarelli abbia deciso di candidarsi con la vostra coalizione? «Certo. Ricordo che per Calenda il nome di Cottarelli era perfetto per tenere insieme il campo progressista». Quindi ha sbagliato il capo di Azione nel voler rompere con voi? «Guardi, io rimango sempre più sorpreso per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Riccardo Magi, presidente di +Europa, boccia senza se e senza ma l'accordo tra Carloe Matteo Renzi: «Loro due vivono in una bolla social», dice l'esponente radicale, soddisfatto per avere "portato a casa" la candidatura dell'economista Carlo Cottarelli, sottratto alla corte dello stesso leader di Azione. «La candidatura di Cottarelli nella coalizione formata da +Europa e Partito democratico è la migliore risposta che ci potesse essere alle polemiche di questi giorni sollevate da Carlo», dice. Onorevole Magi, è contento che Cottarelli abbia deciso di candidarsi con la vostra coalizione? «Certo. Ricordo che peril nome di Cottarelli era perfetto per tenere insieme il campo progressista». Quindi ha sbagliato il capo di Azione nel voler rompere con voi? «Guardi, io rimango sempre più sorpreso per ...

