"Ho capito una cosa", a lungo accostato al Napoli: l'ha detto Deulofeu sul calciomercato!

Il calciatore spagnolo dell'Udinese, Gerard Deulofeu, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Milan. L'occasione è stata utile per parlare anche di calciomercato. Ecco quanto evidenziato: "Devo continuare con il mio stato di confidenza. Capire cosa l'allenatore e i compagni vogliano da me, con tanto lavoro. Tutta la settimana si fanno le cose per arrivare al giorno della partita nello stato giusto. Tutti sanno che siamo una squadra tosta, anche loro lo sanno, e noi lavoriamo per questo da tempo, per tutto il ritiro, e oggi è il momento di mettere tutto in campo e lottare".

Poi sul mercato. "La mia testa è qui, all'Udinese. Ho due anni in più di contratto e ho capito una cosa nel calcio: la testa deve ..."

