Fiorentina | Sky | “Continuano le trattative per Bajrami | su Barak…”

(Di sabato 13 agosto 2022)- Lacontinua la sua ultima rifinitura in vista del debutto tanto atteso in Serie A. I Toscani, sfideranno domani alle ore 18:30 la neo-promossa Cremonese all’Artemio Franchi. Laè attivissima sul fronte mercato, dopo il rinnovo di Milenkovic, la priorità non è più legata alla difesa ma al centrocampo. Dopo il serio infortunio di Castrovilli che, vedrà fuori l’Italiano fino a Gennaio, serve un trequartista di livello. Si sono sondati vari nomi, ma quello più avanzato è Nedim, in uscita dall’Empoli. Lo scenario di mercato è legato ad uno scambio tra l’Albanese e Szymon Zurkowski, anch’esso in uscita dai Toscani. Nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Ma per la Viola non è l’unico capitolo di mercato aperto. Come riferito da “Sky”, ...