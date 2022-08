F1, Laurent Mekies: “Ordini di scuderia in Ferrari? Se ne parla più all’esterno che all’interno” (Di sabato 13 agosto 2022) Prima parte di stagione estremamente intensa per la Ferrari, grande protagonista del Mondiale di Formula Uno 2022 ma ormai spalle al muro nella lotta con Red Bull per il titolo piloti e costruttori quando mancano nove tappe alla fine del campionato. Charles Leclerc si trova infatti a -80 dal leader Max Verstappen, mentre il Cavallino Rampante accusa un gap di 97 punti dalla scuderia di Milton Keynes nella classifica a squadre. Quest’anno sono stati invocati in più di un’occasione dei possibili team order per aiutare il monegasco nel confronto con il campione del mondo in carica, tuttavia la casa emiliana ha sempre ritenuto inopportuno prendere una decisione simile così presto nell’arco della stagione. “Se ne parla più all’esterno che all’interno della Ferrari. Ma più seriamente, siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Prima parte di stagione estremamente intensa per la, grande protagonista del Mondiale di Formula Uno 2022 ma ormai spalle al muro nella lotta con Red Bull per il titolo piloti e costruttori quando mancano nove tappe alla fine del campionato. Charles Leclerc si trova infatti a -80 dal leader Max Verstappen, mentre il Cavallino Rampante accusa un gap di 97 punti dalladi Milton Keynes nella classifica a squadre. Quest’anno sono stati invocati in più di un’occasione dei possibili team order per aiutare il monegasco nel confronto con il campione del mondo in carica, tuttavia la casa emiliana ha sempre ritenuto inopportuno prendere una decisione simile così presto nell’arco della stagione. “Se nepiùchedella. Ma più seriamente, siamo ...

