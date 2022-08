Europei Roma 2022: Scalia secondo tempo di ingresso in semifinale nei 50 dorso, bene Burdisso e Rivolta (Di sabato 13 agosto 2022) La giornata allo Stadio del Nuoto inizia subito bene per i colori azzurri. Antonietta Cesarano e Alice Mizzau conquistano il pass per le semifinali dei 200 stile libero rispettivamente con il 12esimo (2:00.44) e 14esimo tempo (1:00.67), mentre restano fuori Noemi Cesarano e Linda Caponi, 17esima e 18esima in 2:01.56 e 2:01.81. Ottima prestazione degli italiani nei 100 farfalla uomini, con Matteo Rivolta quinto in 51.90 e Federico Burdisso sesto in 51.95. Niente da fare per Piero Codia, decimo in 52.26, e per Lorenzo Gargani, 20esimo in 52.84. Una splendida Silvia Scalia entra con il secondo miglior tempo nelle semifinali dei 50 dorso femminili (27.71); qualificata anche Costanza Cocconcelli, 12esima in 28.42, mentre resta fuori Federica Toma, 17esima ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) La giornata allo Stadio del Nuoto inizia subitoper i colori azzurri. Antonietta Cesarano e Alice Mizzau conquistano il pass per le semifinali dei 200 stile libero rispettivamente con il 12esimo (2:00.44) e 14esimo(1:00.67), mentre restano fuori Noemi Cesarano e Linda Caponi, 17esima e 18esima in 2:01.56 e 2:01.81. Ottima prestazione degli italiani nei 100 farfalla uomini, con Matteoquinto in 51.90 e Federicosesto in 51.95. Niente da fare per Piero Codia, decimo in 52.26, e per Lorenzo Gargani, 20esimo in 52.84. Una splendida Silviaentra con ilmigliornelle semifinali dei 50femminili (27.71); qualificata anche Costanza Cocconcelli, 12esima in 28.42, mentre resta fuori Federica Toma, 17esima ...

