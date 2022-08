Elezioni 2022, Conte al Viminale per depositare simbolo M5S (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è appena arrivato al Viminale per depositare il simbolo per le Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. L’ex presidente del Consiglio, accompagnato dall’ex reggente e senatore Vito Crimi, sta consegnando ai funzionari del ministero dell’Interno i documenti per la presentazione del contrassegno del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeè appena arrivato alperilper lepolitichein programma il 25 settembre. L’ex presidente del Consiglio, accompagnato dall’ex reggente e senatore Vito Crimi, sta consegnando ai funzionari del ministero dell’Interno i documenti per la presentazione del contrassegno del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

