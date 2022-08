Congedo parentale 2022, maternità e paternità: novità al via da oggi (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Congedo parentale, maternità e paternità: da oggi – 13 agosto – entrano a pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Ecco quali sono. Viene introdotto il Congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il Congedo obbligatorio del padre ed il Congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di Congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –: da– 13 agosto – entrano a pieno regime lenormative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno. Ecco quali sono. Viene introdotto ildiobbligatorio, che sostituisce ilobbligatorio del padre ed ilfacoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio). Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo didi 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e ...

telodogratis : Congedo parentale 2022, maternità e paternità: novità al via da oggi - Adnkronos : #Congedoparentale 2022, maternità e paternità: novità al via da oggi. - GigiPadovani : Congedi parentali, le novità: più giorni per i neo papà (e fino ai 12 anni dei figli) - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Nuovo congedo parentale, le cose da sapere - Famiglia Cristiana - Luce_news : Congedi parentali, scattano le nuove regole: cosa cambia per i neogenitori -