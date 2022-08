Chieti | brucia fiori secchi nel camino di casa e resta avvolta dalle fiamme | gravissima

(Di sabato 13 agosto 2022) Una donna di 88 anni, M. C. le sue iniziali, è rimasta g ravemente ustionata nel tardo pomeriggio di ieri ad Ari () , investita da una fiammata , ed è ricoverata in gravissime condizioni al ...

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale die i Carabinieri, fra i primi ad accorrere il sindaco di Ari, Marcello Salerno, e uno dei figli della donna.Cepagatti. Alle 11 circa due squadre dei Vigili de Fuoco di Pescara e una del distaccamento di Alanno e una dal Comando disono intervenute a Vallemare di Cepagatti per incendio di materiale plastico stoccato all'esterno della fabbrica "Italcables" attualmente dismessa. Le squadre hanno subito contenuto l'incendio ...