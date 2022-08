Chi prende il posto di Veronica Gentili a Controcorrente, spunta un'altra conduttrice (Di sabato 13 agosto 2022) Alessandra Viero al posto di Veronica Gentili a Controcorrente, il talk show del preserale di Rete4. Con le elezioni politiche fissate per il 25 settembre, gli approfondimenti politici sono rimasti nei palinsesti tv di Rai, Mediaset e LA7. Impossibile spegnerli e impensabile che i conduttori titolari non si prendessero una pausa in vista dell'autunno “caldo”. Così Alessandra Viero, 41 anni di origine veneta, volto noto della trasmissione Quarto Grado, da giovedì 11 agosto, ha raccolto il testimone della staffetta da Gentili per queste settimane d'informazione. Bionda, occhi azzurri, la giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni per raccontare la nuova sfida: “Sono felice di tuffarmi in questa avventura perché l'estate 2022 è particolarmente ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) Alessandra Viero aldi, il talk show del preserale di Rete4. Con le elezioni politiche fissate per il 25 settembre, gli approfondimenti politici sono rimasti nei palinsesti tv di Rai, Mediaset e LA7. Impossibile spegnerli e impensabile che i conduttori titolari non sissero una pausa in vista dell'autunno “caldo”. Così Alessandra Viero, 41 anni di origine veneta, volto noto della trasmissione Quarto Grado, da giovedì 11 agosto, ha raccolto il testimone della staffetta daper queste settimane d'informazione. Bionda, occhi azzurri, la giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni per raccontare la nuova sfida: “Sono felice di tuffarmi in questa avventura perché l'estate 2022 è particolarmente ...

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - petergomezblog : Taglio del cuneo fiscale, il ritocco all’insù cambia poco: 8 euro al mese per chi ne prende 660, 18 a chi ne guadag… - Vero34955712 : @Ferragui4 Ahahahah ma quanto sei fake per scrivere la stessa minchiata venti volte torna nel tuo ashtag di gregore… - gbponz : @AndreaPapini48 @vitalbaa @GuidoCrosetto Non è quello che ha detto Vitalba. Il parlamento non dà la fiducia SOLO… -