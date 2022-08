Brutte notizie per Mertens, è successo questa sera al Galatasaray (Di sabato 13 agosto 2022) Comincia male l’avventura di Dries Mertens con la maglia del Galatasaray. Nella seconda giornata della Super Lig turca, infatti, il club di Istanbul ha perso clamorosamente in casa per 0-1 al cospetto del Giresunspor. A decidere la sfida è stato un gol di Sainz al 77?. Proprio la rete della squadra ospite ha spinto il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, a mandare in campo al posto di Akgun l’ex attaccante del Napoli che, però, con pochi scampoli di partita a disposizione non è riuscito ad incidere. Una sconfitta inattesa per il Galatasaray, anche perché il Giresunspor aveva perso la prima partita di campionato contro l’Adana Demirspor, ovvero il club allenato da Vincenzo Montella e con Mario Balotelli punta di diamante in attacco. numero di maglia Dries Mertens Galatasaray ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Comincia male l’avventura di Driescon la maglia del. Nella seconda giornata della Super Lig turca, infatti, il club di Istanbul ha perso clamorosamente in casa per 0-1 al cospetto del Giresunspor. A decidere la sfida è stato un gol di Sainz al 77?. Proprio la rete della squadra ospite ha spinto il tecnico del, Okan Buruk, a mandare in campo al posto di Akgun l’ex attaccante del Napoli che, però, con pochi scampoli di partita a disposizione non è riuscito ad incidere. Una sconfitta inattesa per il, anche perché il Giresunspor aveva perso la prima partita di campionato contro l’Adana Demirspor, ovvero il club allenato da Vincenzo Montella e con Mario Balotelli punta di diamante in attacco. numero di maglia Dries...

