Anguissa: “Spalletti uno dei migliori”, poi la risposta sullo Scudetto che fa sognare i tifosi (Di sabato 13 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, ha rilasciato una lunga intervista alla redazione de Il Mattino, facendo il punto della situazione in vista dell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona e non solo. Di seguito, l’intervista integrale: Anguissa, come si sta in questo nuovo Napoli?“Si sta bene, stiamo lavorando con intensità e passione, abbiamo un tecnico che ci trasmette fiducia e che con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, non fa che caricarci ancora di più. Io credo che questo Napoli sia pronto, può lottare sempre, in ogni gara, e può anche puntare al vertice, provando anche a vincere qualcosa di importante». Ripensa qualche volta alla sconfitta di Empoli? È lì che il Napoli ha perso lo Scudetto? “Nel calcio si fanno degli errori e quelli fanno parte del gioco, della vita. Non si può stare fermi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo, ha rilasciato una lunga intervista alla redazione de Il Mattino, facendo il punto della situazione in vista dell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona e non solo. Di seguito, l’intervista integrale:, come si sta in questo nuovo Napoli?“Si sta bene, stiamo lavorando con intensità e passione, abbiamo un tecnico che ci trasmette fiducia e che con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, non fa che caricarci ancora di più. Io credo che questo Napoli sia pronto, può lottare sempre, in ogni gara, e può anche puntare al vertice, provando anche a vincere qualcosa di importante». Ripensa qualche volta alla sconfitta di Empoli? È lì che il Napoli ha perso lo? “Nel calcio si fanno degli errori e quelli fanno parte del gioco, della vita. Non si può stare fermi ...

