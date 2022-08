Addio a Piero Angela | ci lascia il più amato dei divulgatori scientifici

RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - Agenzia_Ansa : L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi… - gessica19 : RT @fanpage: 'Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi… - romi_andrio : RT @RSInews: Addio a Piero Angela - Il noto giornalista italiano, personalità di spicco nel campo della divulgazione scientifica e tecnolog… -

ANGELA L'ultimo saluto diAngela: "Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile Paese" L'intervista dal nostro archivio -Angela: "Registrai l'audio ...Angela, l'del figlio Alberto e della famiglia. A dare per primo la notizia relativa alla morte diAngela è stato, come accennato sopra, il figlio Alberto, anche lui noto divulgatore ...Renzo Arbore racconta con commozione Piero Angela a Fanpage.it: “Fu il primo a personalizzare un Tg e a combattere le fake news, che al tempo ...Giornalista, scrittore, conduttore e storico volto della Rai: Angela è stato tra i personaggi più amati dagli italiani.