Undici morti in una sparatoria, ferito anche un membro della polizia (Di venerdì 12 agosto 2022) Una persona ha aperto il fuoco nella città centrale di Cetinje, in Montenegro: almeno 11 i morti nella sparatoria. Lo ha reso noto l'emittente pubblica del Paese. "Undici persone sono state uccise, mentre sei sono rimaste ferite, tra cui un membro della polizia", ha dichiarato l'emittente pubblica montenegrina Rtcg, aggiungendo che l'aggressore è morto ed è stato incluso nel bilancio L'articolo proviene da Ildenaro.it.

