Tour of Scandinavia 2022: Manly centra l'attacco giusto e mette fine all'egemonia di Vos. Laura Tomasi terza (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono servite quattro tappe per trovare una vincitrice diversa da Marianne Vos al Tour of Scandinavia 2022, ma alla fine è stata l'australiana Alexandra Manly ad offrire il primo elemento di discontinuità. Vos mantiene agevolmente la leadership della classifica alla vigilia della frazione decisiva per la generale. Tappa spettacolare e senza fiato come spesso accade sul Women's World Tour anche quando il profilo altimetrico della corsa non sembrerebbe offrire grandi occasioni. Ci provano in tantissime ad andare in fuga, ma nessuna riesce veramente ad uscire da un gruppo scatenato nei primi 100 km. Le uniche che riescono a prendere qualche secondo sono la spagnola Lourdes Oyarbide e la neerlandese Mischa Bredewold, in un'azione indirizzata più a prendere i punti del GPM di Vammasletten ...

SpazioCiclismo : Premiate le attaccanti, con Alexandra Manly che conquista la quarta tappa davanti a Chloe Hosking e Laura Tomasi me… - agciclismo : Domani al Tour of Scandinavia si parte da Vikersund, sede di uno dei trampolini attrezzati per il volo con gli sci.… - ILENIALazzaro : RT @Catskji: Tour of Scandinavia, riassunto puntate precedenti: Veni, Vidi, Vos. Oggi poker? #eurosportciclismo - Catskji : Tour of Scandinavia, riassunto puntate precedenti: Veni, Vidi, Vos. Oggi poker? #eurosportciclismo - gcnItalia : Tour of Scandinavia 2022, tripletta di Marianne Vos! La campionessa della Jumbo-Visma vince in volata la terza tap… -