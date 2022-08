The Merge, la rivoluzione di Ethereum (e del mondo crypto) è a un passo (Di venerdì 12 agosto 2022) Ethereum, la seconda blockchain più popolare al mondo dopo quella di Bitcoin, è a un passo da una trasformazione radicale. Nella notte tra mercoledì e giovedì è andata in porto l’ultima prova generale di un aggiornamento atteso da anni, detto the Merge (la fusione). Questo ha permesso agli sviluppatori di confermare che la svolta avverrà a metà settembre. Si tratta di uno degli aggiornamenti più ambiziosi della storia delle crypto: se tutto va come deve andare, la nuova versione di Ethereum diventerà molto più sostenibile. E gli aggiornamenti futuri sono forieri di implicazioni che vanno ben al di là del criptoverso. UN SALTO DI QUALITÀ Per spiegare the Merge, la Fondazione Ethereum ha paragonato il sistema a un’astronave in volo. “La comunità (di ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 agosto 2022), la seconda blockchain più popolare aldopo quella di Bitcoin, è a unda una trasformazione radicale. Nella notte tra mercoledì e giovedì è andata in porto l’ultima prova generale di un aggiornamento atteso da anni, detto the(la fusione). Questo ha permesso agli sviluppatori di confermare che la svolta avverrà a metà settembre. Si tratta di uno degli aggiornamenti più ambiziosi della storia delle: se tutto va come deve andare, la nuova versione didiventerà molto più sostenibile. E gli aggiornamenti futuri sono forieri di implicazioni che vanno ben al di là del criptoverso. UN SALTO DI QUALITÀ Per spiegare the, la Fondazioneha paragonato il sistema a un’astronave in volo. “La comunità (di ...

