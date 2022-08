Stadio Arechi, ecco l’elenco dei lavori effettuati e da completare (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il consigliere comunale Gennaro Avella comunica: “Nel pomeriggio di giovedì 11 agosto la IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, di cui sono presidente, si è riunita presso lo Stadio Arechi per la verifica dei lavori fatti e per l’acquisizione del dettaglio di quelli previsti. Con il presidente si sono recati al sopralluogo il vice presidente consigliere Pino D’Andrea ed i consiglieri membri Barbara Figliolia, Antonio Carbonaro ed Arturo Iannelli. In collegamento diretto, da remoto tutti gli altri membri. Le informazioni di dettaglio sono state acquisite dall’istruttore capo presso lo Stadio Giovanni Saracino. Esse confermano la sinergia operativa tra Comune e Us Salernitana1919, oggi legate da un rapporto di convenzione annuale in ordine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il consigliere comunale Gennaro Avella comunica: “Nel pomeriggio di giovedì 11 agosto la IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, di cui sono presidente, si è riunita presso loper la verifica deifatti e per l’acquisizione del dettaglio di quelli previsti. Con il presidente si sono recati al sopralluogo il vice presidente consigliere Pino D’Andrea ed i consiglieri membri Barbara Figliolia, Antonio Carbonaro ed Arturo Iannelli. In collegamento diretto, da remoto tutti gli altri membri. Le informazioni di dettaglio sono state acquisite dall’istruttore capo presso loGiovanni Saracino. Esse confermano la sinergia operativa tra Comune e Us Salernitana1919, oggi legate da un rapporto di convenzione annuale in ordine ...

farko_mimmo : RT @manuciao1984: Subito test proibitivo Domenica sera: Aureliano Var - As Roma Ore 20.45 stadio Arechi - erporomarchese : RT @manuciao1984: Subito test proibitivo Domenica sera: Aureliano Var - As Roma Ore 20.45 stadio Arechi - salernotoday : Stadio Arechi, vietata la vendita di alcolici nei primi tre incontri di campionato - manuciao1984 : Subito test proibitivo Domenica sera: Aureliano Var - As Roma Ore 20.45 stadio Arechi - Gionny113 : @MaglioccaNico @romanellialessa @NicoSchira @OfficialUSS1919 No grazie,lo stadio Arechi é per i tifosi della Salern… -