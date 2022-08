Sabrina Ferilli annuncia una grande novità: "Questa volta sarà diverso.." (Di venerdì 12 agosto 2022) Sabrina Ferilli tornerà ancora una volta sul piccolo schermo per una nuovissima miniserie su Canale 5. Con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, l'attrice romana porterà in tv tematiche impegnate. La sua carta vincente? Oltre alla recitazione, Sabrina Ferilli è apprezzata soprattutto per la sua etica del lavoro. Sabrina Ferilli continua a calcare le scene del piccolo schermo. Dopo il grande successo delle due miniserie L'amore strappato e Svegliati amore mio, girate da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, l'attrice si prepara a girare nuovi contenuti per intrattenere il suo pubblico. Oltre ad aver partecipato a diverse serie televisive nel corso dell'ultimo anno, l'attrice romana ha partecipato anche al festival della canzone italiana. Infatti, la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022)tornerà ancora unasul piccolo schermo per una nuovissima miniserie su Canale 5. Con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, l'attrice romana porterà in tv tematiche impegnate. La sua carta vincente? Oltre alla recitazione,è apprezzata soprattutto per la sua etica del lavoro.continua a calcare le scene del piccolo schermo. Dopo ilsuccesso delle due miniserie L'amore strappato e Svegliati amore mio, girate da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, l'attrice si prepara a girare nuovi contenuti per intrattenere il suo pubblico. Oltre ad aver partecipato a diverse serie televisive nel corso dell'ultimo anno, l'attrice romana ha partecipato anche al festival della canzone italiana. Infatti, la ...

