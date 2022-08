Roma: banda del buco scava tunnel, che frana. Salvato un uomo dai vigili del fuoco, 3 sospetti bloccati dai Carabinieri (Di venerdì 12 agosto 2022) Stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina e per il crollo di una parte di asfalto un componente di una presunta banda di ladri è rimasto incastrato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 agosto 2022) Stavanondo unper mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina e per il crollo di una parte di asfalto un componente di una presuntadi ladri è rimasto incastrato L'articolo proviene da Firenze Post.

RaiNews : Brutta avventura per la banda del buco a Roma. Uno della banda resta bloccato dal crollo del tunnel che stava scava… - repubblica : Roma, 'Banda del buco': estratto vivo l'uomo rimasto incastrato nel tunnel abusivo in zona San Pietro - repubblica : Banda del buco, scavano un tunnel, uomo resta sepolto vivo. Corsa contro il tempo per salvarlo [di Romina Marceca] - Today_it : Crolla il tunnel della banda del buco: l'ipotesi del colpo a Ferragosto - PalermoToday : Crolla il tunnel della banda del buco: l'ipotesi del colpo a Ferragosto -