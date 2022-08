Quelli che pensano che il meme di Saolini sia davvero la notizia del chitarrista di Jovanotti che abbatte una quercia (Di venerdì 12 agosto 2022) Dinamiche che funzionano, che vengono cavalcate e che – a causa della scarsa educazione digitale – continuano ad avere successo. Stiamo parlando dei meme (un tempo erano video) di Gian Marco Saolini, autore satirico molto conosciuto sui social network: lui è sempre in grado di individuare la tendenza giusta, di farci un contenuto satirico e di pubblicarlo sulla sua pagina da decine di migliaia di followers. Fin qui tutto bene. Chi frequenta la sua pagina, conosce la natura dei suoi contenuti. Il problema si verifica quando, poi, il suo meme o il suo video si sgancia dalla comfort zone del suo progetto originale e inizia a circolare senza contesto. È a quel punto che diversi utenti – che magari non conoscono le prodezze di Gian Marco Saolini – prendono per buono il contenuto e si indignano per i suoi toni. Questa volta, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Dinamiche che funzionano, che vengono cavalcate e che – a causa della scarsa educazione digitale – continuano ad avere successo. Stiamo parlando dei(un tempo erano video) di Gian Marco, autore satirico molto conosciuto sui social network: lui è sempre in grado di individuare la tendenza giusta, di farci un contenuto satirico e di pubblicarlo sulla sua pagina da decine di migliaia di followers. Fin qui tutto bene. Chi frequenta la sua pagina, conosce la natura dei suoi contenuti. Il problema si verifica quando, poi, il suoo il suo video si sgancia dalla comfort zone del suo progetto originale e inizia a circolare senza contesto. È a quel punto che diversi utenti – che magari non conoscono le prodezze di Gian Marco– prendono per buono il contenuto e si indignano per i suoi toni. Questa volta, ...

