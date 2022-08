Pallone d’oro, annunciati i 30 candidati: non c’è Leo Messi (Di venerdì 12 agosto 2022) Serata di importanti annunci: sono stati resi noti oggi i nomi dei 30 candidati per il Pallone d’oro 2022. L’annuncio di oggi lascia gli appassionati di calcio un po’ sorpresi: tra i 30 nomi, infatti, non c’è quello di Leo Messi, per la prima volta dal 2005. Il favorito numero 1 è sicuramente Benzema, ma nella lista dei 30 candidati ci sono tanti nomi importanti e anche giocatori che militano in Serie A. I 30 candidati per il Pallone d’oro: Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Karim Benzema (Real Madrid) Joao Cancelo (Manchester City); Casemiro (Real Madrid); Thibaut Courtois (Real Madrid); Cristiano Ronaldo (Manchester United); Kevin De Bruyne (Manchester City); Luis Diaz (Porto/Liverpool); Fabinho (Liverpool); Phil Foden (Manchester City); Erling ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Serata di importanti annunci: sono stati resi noti oggi i nomi dei 30per il2022. L’annuncio di oggi lascia gli appassionati di calcio un po’ sorpresi: tra i 30 nomi, infatti, non c’è quello di Leo, per la prima volta dal 2005. Il favorito numero 1 è sicuramente Benzema, ma nella lista dei 30ci sono tanti nomi importanti e anche giocatori che militano in Serie A. I 30per il: Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Karim Benzema (Real Madrid) Joao Cancelo (Manchester City); Casemiro (Real Madrid); Thibaut Courtois (Real Madrid); Cristiano Ronaldo (Manchester United); Kevin De Bruyne (Manchester City); Luis Diaz (Porto/Liverpool); Fabinho (Liverpool); Phil Foden (Manchester City); Erling ...

