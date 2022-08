Pallone d’Oro 2022: Messi fuori dai candidati (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati comunicati i 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2022. In questa lista sono presenti anche tre calciatori che militano in Serie A. Si tratta dei milanisti Rafael Leao e Mike Maignan e del bianconero Dusan Vlahovic. Il grwnde assente da questa lista di candidati e invece Lionel Messi. Il numero 10 argentino è reduce da una deludente annata nel PSG, dove ha portato a casa solo la Ligue 1. Le squadre più rappresentate sono invece Real Madrid, Liverpool e Manchester City, grandi protagoniste della Champions League. Il grande favorito per la vittoria finale è Karim Benzema, autentico trascinatore dei blancos in campo europeo. Di seguito l’elenco completo dei candidati. Pallone d’Oro 2022: tre italiani ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati comunicati i 30per la vittoria del. In questa lista sono presenti anche tre calciatori che militano in Serie A. Si tratta dei milanisti Rafael Leao e Mike Maignan e del bianconero Dusan Vlahovic. Il grwnde assente da questa lista die invece Lionel. Il numero 10 argentino è reduce da una deludente annata nel PSG, dove ha portato a casa solo la Ligue 1. Le squadre più rappresentate sono invece Real Madrid, Liverpool e Manchester City, grandi protagoniste della Champions League. Il grande favorito per la vittoria finale è Karim Benzema, autentico trascinatore dei blancos in campo europeo. Di seguito l’elenco completo dei: tre italiani ...

