Morte Garella: il messaggio di cordoglio del Napoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Napoli si stringe al cordoglio per Claudio Garella, morto all’età di 67 anni l’ex portiere azzurro viene ricordato con un messaggio dalla SSCN. Sul sito ufficiale viene scritto: “Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio Garella, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Garella è stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato a Napoli nell’estate del 1985, all’alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia. Soprannominato “Garellik”, per il suo stile unico e inconfondibile, Claudio Garella vinse 2 scudetti in due squadre che in precedenza non l’avevano mai conquistato: il Verona nel ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilsi stringe alper Claudio, morto all’età di 67 anni l’ex portiere azzurro viene ricordato con undalla SSCN. Sul sito ufficiale viene scritto: “Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia delè stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato anell’estate del 1985, all’alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia. Soprannominato “Garellik”, per il suo stile unico e inconfondibile, Claudiovinse 2 scudetti in due squadre che in precedenza non l’avevano mai conquistato: il Verona nel ...

rtl1025 : ?? Il calcio italiano è in lutto per la morte di un grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio #Garella, p… - GennaroSerra : Ma veramente quella cloaca che si crede un fiumiciattolo e che si fa chiamare Spud ha dato la notizia della morte d… - FraLauricella : ??#Calciomercato ??#SportMediaset 'Il mondo del calcio piange la morte di #Garella' fu il portiere dello scudetto… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella, prota… - MarcoBoscarolo3 : RT @Agenzia_Ansa: Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella, prota… -