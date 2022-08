Morte Garella, Buffon: “Imprese uniche come il suo stile, è storia” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il numero 1 del Parma e leggenda azzurra, Gianluigi Buffon, ha voluto ricordare su Twitter Claudio Garella, ex estremo difensore di Verona e Napoli, scomparso oggi all’età di 67 anni. Ecco le sue parole: “Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco della storia del Napoli non è da tutti. Impresa unica, come il tuo stile. Il calcio italiano perde un grande uomo”. Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco della storia del Napoli non è da tutti. Impresa unica, come il tuo stile. Il ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il numero 1 del Parma e leggenda azzurra, Gianluigi, ha voluto ricordare su Twitter Claudio, ex estremo difensore di Verona e Napoli, scomparso oggi all’età di 67 anni. Ecco le sue parole: “Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco delladel Napoli non è da tutti. Impresa unica,il tuo. Il calcio italiano perde un grande uomo”. Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco delladel Napoli non è da tutti. Impresa unica,il tuo. Il ...

