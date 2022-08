Mentre scriviamo ci mettiamo a nudo Lo facciamo per noi stessi e per nessun altro | parliamo con noi | tra di noi e di noi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Iniziare a scrivere un diario proprio in estate potrebbe essere una mossa giusta, soprattutto per chi non si è mai approcciato alla scrittura, o almeno a questo tipo di attività. Che scrivere abbia potere terapeutico è noto, ci sono molti studi che lo documentano, ma non è facile iniziare a farlo, perché, come per tutte le terapie, necessita di un approccio iniziale importante. Il ritorno della cartoleria guarda le foto Scrivere è come guardarsi allo specchio, ma solo in maniera più profonda. Se allo specchio parlano i nostri occhi, che ridono o piangono, parla la nostra bocca, che sorride o è ...