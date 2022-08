Maneskin, Damiano canta il brano neomelodico 'TU TU TU TA TA TA' di Kekko Dany: il video diventa virale (Di venerdì 12 agosto 2022) Che Damiano David potesse cantare qualsiasi canzone, i fan di X - Factor lo sapevano da tempo. Il talento del frontman dei Maneskin è riconosciuto nel mondo. Ma immaginarlo a cantare 'TU TU TU TA TA ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) CheDavid potessere qualsiasi canzone, i fan di X - Factor lo sapevano da tempo. Il talento del frontman deiè riconosciuto nel mondo. Ma immaginarlo are 'TU TU TU TA TA ...

VesuvioLive : VIDEO/ Maneskin, Damiano canta in napoletano e fa impazzire il web: “Stu core mio…” - essie6666 : Il video di Damiano dei Maneskin che canta in napoletano: “Stu core mio ... - GiuseppeAnacle2 : Foto nel centro storico e complimenti alla cucina locale: Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri visitano Casamassim… - occhio_notizie : Damiano dei Maneskin canta in napoletano: il video è virale? #maneskin #damiano #video #napoletano - ramona_ladelfa : RT @vane___96: Damiano dei Maneskin nel frattempo è diventato un cantate neomelodico -