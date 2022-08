(Di venerdì 12 agosto 2022) Claudioci. Come scrive Il Tempo, il presidente della Lazio è in pole position per unain Parlamento con il centrodestra. A quattro anni di distanza il numero uno biancoceleste spera che questa sia la volta buona. Nel 2018non fu eletto in Campania e restò fuori dal, fece ricorso, Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotito ci riprova: verso una candidatura al Senato: Claudio Lotito ci riprova. Come scrive Il… - zazoomblog : Toto-candidati: Claudio Lotito col centrodestra. Il presidente della Lazio ci riprova con Forza Italia (o con la Le… - SecolodItalia1 : Toto-candidati: Claudio Lotito col centrodestra. Il presidente della Lazio ci riprova con Forza Italia (o con la Le… -

Calcio e Finanza

Ci aveva provato nel 2018, candidandosi a Napoli nelle liste di Forza Italia in Campania, senza però riuscire a essere eletto. Ora, Claudio, presidente della Lazio, ci. O, almeno, ci sta provando. Da giorni il nome del patron biancoceleste aleggia nei corridoi del centrodestra, Lega e Forza Italia . Ma ora la vicenda si ...Tra questi c'è Claudio, che ci. L'unico uomo nella storia che per poco non ha posseduto contemporaneamente due club di Serie A - oltre alla sua Lazio, anche la Salernitana prima che ... Lotito ci riprova: verso una candidatura al Senato Claudio Lotito ci riprova. Come scrive Il Tempo, il presidente della Lazio è in pole position per una candidatura in Parlamento con il centrodestra. A quattro anni di distanza il numero uno biancocele ...Ci aveva provato nel 2018, candidandosi a Napoli nelle liste di Forza Italia in Campania, senza però riuscire a essere eletto. Ora, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ...