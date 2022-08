Jacob Elordi | «Prima di Euphoria avevo sul conto 400 dollari»

Linda08957695 : Kaia Garber e la sua assurda capacità di fidanzarsi con tizi che mi trasmettono delle vibes terribili a partire da… - GQitalia : «Non voglio rinunciare completamente a ciò che ero da bambino, in cambio di una qualsiasi versione pubblica di me s… - SabatinoAlberto : Tanti tanti complimenti alla mamma di Jacob Elordi - romanticayn : scusate ma sono io o rosa in questa foto ha qualcosa di jacob elordi -

accusa Netflix: 'In The Kissing Booth hanno nascosto la dipendenza dal fumo del mio ...Come noto, Hollywood ha molti problemi con la rappresentazione del fumo sullo schermo, e The Kissing Booth non ha rappresentato un'eccezione. In un'intervista con GQ ,ha raccontato di esserci rimasto molto male dopo aver appreso che il suo personaggio non sarebbe stato ritratto come fumatore nei film Netflix. L'attore si era preparato al ruolo leggendo ...Jacob Elordi e l’accusa a Netflix: perché in The Kissing Booth voleva a tutti i costi fumare Jacob Elordi e la lite con Netflix per le sigarette: "In The Kissing Booth hanno nascosto la dipendenza da ...Come noto, Hollywood ha molti problemi con la rappresentazione del fumo sullo schermo, e The Kissing Booth non ha rappresentato un'eccezione.