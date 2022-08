Inter: Brozovic recupera per il Lecce, assente D’Ambrosio (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Inter si prepara alla prima di campionato, in programma domani sul campo del Lecce. Mister Inzaghi avrà a disposizione Brozovic, che ha recuperato in occasione della gara e sarà schierato titolare. Pochi dubbi sui titolari, difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, centrocampo Barella e Calhanoglu, con Dumfries a destra e Gosens a sinistra. In attacco il ritorno della LuLa. Sarà assente Danilo D’Ambrosio per problemi muscolari. Quella tra Lecce e Inter sarà la sfida numero 33 in Serie A: nei 32 precedenti i nerazzurri sono nettamente in vantaggio con 24 vittorie contro le quattro dei giallorossi e quattro pareggi. L’Inter è anche la squadra contro cui il Lecce ha rimediato più sconfitte in Serie A e ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) L’si prepara alla prima di campionato, in programma domani sul campo del. Mister Inzaghi avrà a disposizione, che hato in occasione della gara e sarà schierato titolare. Pochi dubbi sui titolari, difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, centrocampo Barella e Calhanoglu, con Dumfries a destra e Gosens a sinistra. In attacco il ritorno della LuLa. SaràDaniloper problemi muscolari. Quella trasarà la sfida numero 33 in Serie A: nei 32 precedenti i nerazzurri sono nettamente in vantaggio con 24 vittorie contro le quattro dei giallorossi e quattro pareggi. L’è anche la squadra contro cui ilha rimediato più sconfitte in Serie A e ...

sportface2016 : #Inter: #Brozovic recupera per il #Lecce, assente D'Ambrosio - Contropiedista : ??? #Inter: La probabile formazione della trasferta col #Lecce (13 Agosto ? 20:45) ??. ???#Inzaghi conferma #Brozovic… - 11contro11 : Conferenza stampa #Lecce-#Inter, Inzaghi: 'Brozovic ci sarà' #SerieA #11contro11 - DaniloBatresi : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi in conferenza - Mercato in uscita chiuso, serve rispetto per tifosi. - Arriverà sicuro un vice #deVrij - D'… - marcuzzo27 : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi in conferenza - Mercato in uscita chiuso, serve rispetto per tifosi. - Arriverà sicuro un vice #deVrij - D'… -