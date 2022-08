Gli Usa in prima fila nella corsa allo spazio: l'Esa tratta con Musk, la Nasa torna sulla Luna con Artemis (Di venerdì 12 agosto 2022) Con la Russia esclusa a causa del conflitto ucraino e il ritardo dei vettori Ariane 6, l'Agenzia Spaziale Europea sta valutando una collaborazione con Space X. Intanto gli Stati Uniti danno il via a una nuova missione verso il nostro satellite. Il primo lancio il 29 agosto,... Leggi su repubblica (Di venerdì 12 agosto 2022) Con la Russia esclusa a causa del conflitto ucraino e il ritardo dei vettori Ariane 6, l'Agenzia Spaziale Europea sta valutando una collaborazione con Space X. Intanto gli Stati Uniti danno il via a una nuova missione verso il nostro satellite. Il primo lancio il 29 agosto,...

