Gli invitati? Nessun vip ma una coppia di cittadini estratta a sorte tra coloro che hanno fatto una donazione benefica a Omaze (Di venerdì 12 agosto 2022) Una grande festa ma con gente comune. Così George Clooney ha deciso di festeggiare i 20 anni di Villa Oleandra, la dimora acquistata nel 2002 sul lago di Como. Sono passati esattamente due decenni da quando il divo di Hollywood si innamorò follemente di quel luogo al punto da acquistare un casa, diventata la dimora delle vacanze. Ora, per ricordare la ricorrenza, ha deciso di festeggiare insieme a una coppia di cittadini sorteggiata tra coloro che hanno fatto una donazione a Omaze, organizzazione nata per sostenere cause di beneficenza. Le star ospiti a Villa Oleandra guarda le ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Una grande festa ma con gente comune. Così George Clooney ha deciso di festeggiare i 20 anni di Villa Oleandra, la dimora acquistata nel 2002 sul lago di Como. Sono passati esattamente due decenni da quando il divo di Hollywood si innamorò follemente di quel luogo al punto da acquistare un casa, diventata la dimora delle vacanze. Ora, per ricordare la ricorrenza, ha deciso di festeggiare insieme a unadiggiata tracheuna, organizzazione nata per sostenere cause di beneficenza. Le star ospiti a Villa Oleandra guarda le ...

