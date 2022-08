Europei Monaco, Triathlon: oro per Stanford, Steinhauser 15esima (Di venerdì 12 agosto 2022) Non Stanford vince la medaglia d’oro nella gara femminile di Triathlon agli Europei multidisciplina di Monaco di Baviera. La britannica ha preceduto la tedesca Laura Lindemann di 9 secondi, in terza posizione invece la francese Emma Lombardi, staccata 12 secondi. La migliore delle azzurre è stata Verena Steinhauser, che si è piazzata 15/a a 2’11”, 18° posto per Luisa Iogna-Prat, a 3’34”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Nonvince la medaglia d’oro nella gara femminile diaglimultidisciplina didi Baviera. La britannica ha preceduto la tedesca Laura Lindemann di 9 secondi, in terza posizione invece la francese Emma Lombardi, staccata 12 secondi. La migliore delle azzurre è stata Verena, che si è piazzata 15/a a 2’11”, 18° posto per Luisa Iogna-Prat, a 3’34”. SportFace.

