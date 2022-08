Europei | doppietta Italia nel sincro | Minisini d' oro | argento per la Cerruti

(Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA - Doppia medaglia per l'delaglidi nuoto di Roma. D' oro quella conquistata da Giorgio Minichini nel 'solo tecnico', dove l'azzurro ha trionfato con il punteggio di 85.703 ...

Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - overdosvluke : RT @ginnasticando: ????#Munich2022 Asia D’Amato sul tetto d’Europa, Martina Maggio è bronzo! ??Incredibile doppietta che consegna nelle mani… - ETROFACCOR : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? di #GinnasticaArtistica Monaco di Baviera l'Italia???? sale sul podio con la splendida doppietta #F… - UBrignone : RT @LaraMagoni: Ieri, nella giornata d'esordio degli Europei di nuoto, sono arrivate le prime medaglie tricolori, con la doppietta oro-bron… - PatriziaOrlan11 : RT @Eurosport_IT: Che doppietta! ???? #GinnasticaArtistica -

ROMA - Doppia medaglia per l'Italia del Sincro aglidi nuoto di Roma. D' oro quella conquistata da Giorgio Minichini nel 'solo tecnico', dove l'azzurro ha trionfato con il punteggio di 85.703 davanti allo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (79.4951)...L'Italnuoto parte a Razzo. Pronti, via e subito nella prima finale in corsia deglidi Roma, Alberto Razzetti ha fatto risuonare l'Inno di Mameli dentro ad uno Stadio del Nuoto ...fece...A Roma due medaglie nel 'solo tecnico': trionfo dell'azzurro davanti allo spagnolo Del Rio e al serbo Martinovic, mentre nel femminile il titolo è andato all'ucraina Fiedina ...Fino a 20 anni giocava a futsal: "Ma avrei dovuto trovarmi un lavoro". E alla fine l'ha trovato: Ben Yedder è oggi uno dei bomber più letali d'Europa.