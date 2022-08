Elezioni 2022, Renzi: “A ottobre premier o Meloni o Draghi” (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “A ottobre il premier o lo fa Giorgia Meloni o Mario Draghi”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Controcorrente su Rete4. “Se vince nettamente la destra, al governo ci va la Meloni, e io farò l’opposizione. Se non c’è una maggioranza chiara, l’alternativa è Draghi. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo”, aggiunge Renzi che rispondendo ad una domanda sulla fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d’Italia ammette: “Fossi in lei la toglierei, io l’avrei già tolto”. “Abbiamo un’occasione, un’opportunità, siamo gli unici a sostenere l’agenda Draghi – prosegue Renzi – rappresentiamo la novità di queste Elezioni, io penso che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ailo lo fa Giorgiao Mario”. Lo dice il leader di Italia viva Matteoa Controcorrente su Rete4. “Se vince nettamente la destra, al governo ci va la, e io farò l’opposizione. Se non c’è una maggioranza chiara, l’alternativa è. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo”, aggiungeche rispondendo ad una domanda sulla fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d’Italia ammette: “Fossi in lei la toglierei, io l’avrei già tolto”. “Abbiamo un’occasione, un’opportunità, siamo gli unici a sostenere l’agenda– prosegue– rappresentiamo la novità di queste, io penso che ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un cittadino ???? residente all’estero o temporaneamente fuori dall’Italia per lavoro, studio o… - Gianni695 : RT @Lorenzo14201692: Sondaggio elezioni 2022 @maxpesciolino @GiuseppeConteIT - Antomarras67 : AVVISO PER CHI VUOLE FIRMARE PER UNIONE POPOLARE: Qui trovate l'elenco dei banchetti per la raccolta delle firme… -