Doping Palomino | Gasperini | «Conosciamo la sua moralità | chiara l’involontarietà»

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore dell’Atalantaha commentato la positività aldel difensore nerazzurroL’allenatore dell’Atalanta Gian Piero, nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita contro la Sampdoria, ha parlato anche della positività aldiSQUALIFICATO – «Sappiamo bene qual è ladi questo giocatore, è abbastanzala sua involontarietà sulla situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo, in questo inizio di stagione abbiamo perso lui, Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Atalanta_BC, le controanalisi confermano la positività di #Palomino - SkyTG24 : Atalanta, doping: Palomino positivo anche alle controanalisi - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Atalanta, le controanalisi confermano la positività di Palomino al doping ?? - 100x100Napoli : Le controanalisi confermano la squalifica per #Palomino. - Jessim01 : @SteSpadro9 +++ #Doping, le controanalisi hanno confermato la positività per Josè Luis #Palomino +++ +++… -

... nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita contro la Sampdoria, ha parlato anche della positività aldiSQUALIFICATO ...... quelle per le assenze di Zappacosta e Demiral, anche loro out, e di, per il quale le controanalisi hanno confermato la positività al. NIENTE ALLARMISMI "Ma il problema di Ederson ...La conferma è arrivata dalla Nado Italia che in una nota conferma la positività «alla sostanza Clostebol Metabolita».Il difensore dell’Atalanta è risultato positivo anche alla controanalisi come comunicato da NADO José Palomino aveva assunto Clostebol Metabolita, da cui la sospensione dal Tribunale Nazionale Antidop ...