Covid e scuola infanzia, le regole per il rientro in classe (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Pronte le nuove regole anti-Covid per il ritorno dei bambini nelle scuole dell’infanzia italiane. Le ‘Indicazioni strategiche’ per l’anno scolastico 2022-2023, pubblicate oggi, sono state definite dall’Istituto superiore di sanità (Iss) con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sono basate su un doppio ‘livello’: “Da un lato misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico, che tengono conto del quadro attuale, e dall’altro ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico”, si spiega nel documento. Le ‘regole’ fanno seguito a quelle dedicate alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, pubblicate nei giorni scorsi. Le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Pronte le nuoveanti-per il ritorno dei bambini nelle scuole dell’italiane. Le ‘Indicazioni strategiche’ per l’anno scolastico 2022-2023, pubblicate oggi, sono state definite dall’Istituto superiore di sanità (Iss) con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sono basate su un doppio ‘livello’: “Da un lato misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico, che tengono conto del quadro attuale, e dall’altro ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico”, si spiega nel documento. Le ‘’ fanno seguito a quelle dedicate alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, pubblicate nei giorni scorsi. Le ...

