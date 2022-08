Comparto Difesa | un paese che dispone di personale altamente formato e addestrato e mezzi all' avanguardia è un paese più sicuro L' analisi Andrea Pasini

(Di venerdì 12 agosto 2022) Negli ultimi anni, laitaliana sta vivendo alcuni importanti cambiamenti. Nonostante il dibattito verta principalmente sul tema dell'integrazione europea del nostro apparato bellico, appare ormai evidente come sia diventato indispensabile riconoscere la rilevanza strategica dell'industria dellaper il nostroe il rifinanziamento del Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennali per le esigenze dinazionale. Mi auguro che il prossimo governo decida di rivolgere una particolare attenzione a questo tema, partendo da un aumento della spesa militare italiana. Nel 2021, sono stati complessivamente raggiunti i 22,3 miliardi di euro, pari al 1,3% del Pil. Un dato sì in crescita rispetto al governo Conte (20,0004 miliardi), ma che andrebbe ulteriormente ...

mattiamattiaaa : RT @stebaraz: Pensate che quando #Crosetto si dimise causa incompatibilità della sua carica ad Aiad - federazione che riunisce le aziende d… - libellula58 : RT @stebaraz: Pensate che quando #Crosetto si dimise causa incompatibilità della sua carica ad Aiad - federazione che riunisce le aziende d… - LuciaLaVita1 : RT @stebaraz: Pensate che quando #Crosetto si dimise causa incompatibilità della sua carica ad Aiad - federazione che riunisce le aziende d… - ArioPuggioni : RT @stebaraz: Pensate che quando #Crosetto si dimise causa incompatibilità della sua carica ad Aiad - federazione che riunisce le aziende d… - mdipatrizi5 : RT @Fabfab1966: @avantibionda Fondatore di fdi, coordinatore nazionale del partito e Presidente dell’Aiad, Federazione che riunisce le azie… -

infodifesa.it

... tantissime celebrity femminili hanno continuato a sposare la causa dell'ecologia e della... "Neltecnologico, poi, le aziende guidate dalle donne rendono ai loro investitori il 35% in ...... nell'ottica di unaeconomicamente ed ecologicamente sostenibile '. Giacomo Ballari: 'Un'...per cercare soluzioni innovative volte per far fronte alle criticità evidenziate dalper i ... Forze Armate e Polizia, l'ipotesi di un aumento del coefficiente di trasformazione per aumentare la pensione Nell'agenda elettorale: "Accordo con la Commissione europea, così come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione del Pnrr in funzione ...