Calciomercato Napoli | tutto fatto per Simeone | le cifre dell’operazione

E' fatta per Simeone al Napoli. In attesa di Raspadori e magari Keylor Navas, sulle coste di Partenope e a giocare sul prato del Maradona giungerà il Cholito. Il ragazzo dopo la grande stagione a Verona in maglia gialloblù, ha conquistato il cuore e la fiducia di Spalletti che l'ha chiamato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio l'operazione chiusa sulla base del prestito oneroso (da 2 o 3,5 mln) con obbligo di riscatto (che scatta o in caso di qualificazione in Champions League o legato a gol e presenze oppure alla vittoria dello scudetto) da 12 mln + un paio di bonus. In questa stagione ha realizzato 17 gol su 35 presenze all'Hellas Verona e un caso veramente speciale è stato il 7 novembre 2021.

