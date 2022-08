Black Adam: le nuove foto mostrano anche i membri della JSA (Di venerdì 12 agosto 2022) Dwayne Johnson e le altre star di Black Adam sono al centro di nuove foto del film che svelano il look dei protagonisti. Black Adam è pronto ad arrivare sul grande schermo e, in attesa del debutto nelle sale, online è possibile vedere nuove foto che ritraggono il protagonista interpretato da Dwayne Johnson e i membri della JSA. Le immagini svelano così il look di personaggi come Atom Smasher, ma anche Doctor Fate, ruolo affidato a Pierce Brosnan. Il film Black Adam, in arrivo sugli schermi italiani a ottobre, mostrerà l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi. L'attore ha spiegato: "Superman ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Dwayne Johnson e le altre star disono al centro didel film che svelano il look dei protagonisti.è pronto ad arrivare sul grande schermo e, in attesa del debutto nelle sale, online è possibile vedereche ritraggono il protagonista interpretato da Dwayne Johnson e iJSA. Le immagini svelano così il look di personaggi come Atom Smasher, maDoctor Fate, ruolo affidato a Pierce Brosnan. Il film, in arrivo sugli schermi italiani a ottobre, mostrerà l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi. L'attore ha spiegato: "Superman ...

