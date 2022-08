Atp Montreal, i 3 migliori colpi degli ottavi (Di venerdì 12 agosto 2022) Le tre migliori giocate degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal: da Sinner a Kyrgios, fino allo scambio infinito tra Evans e ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Le tregiocatedi finale del Masters 1000 di: da Sinner a Kyrgios, fino allo scambio infinito tra Evans e ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - TennisWorldit : Daniil Medvedev, record negativo in vetta al ranking Atp: mai successo nella storia: Il russo cercherà di riscattar… - Ubitennis : ATP Montreal, Auger-Aliassime si carica: 'Giocare in casa è unico, posso arrivare in fondo' - Ubitennis : ATP Montreal, ora è Kyrgios il favorito? 'Chi gioca contro di me sa che sono in forma. E voglio essere d'ispirazion… - infoitsport : DIRETTA CANADIAN OPEN 2022/ Atp Montreal-Wta Toronto video -