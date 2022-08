ATP Montreal 2022 | Carreno Busta inarrestabile | sconfitto Sinner in due set

(Di venerdì 12 agosto 2022) Brutta batosta per Janniknegli ottavi di finale del Master 1000 di. Sul cemento canadese l’azzurro (testa di serie n.7) escedal match contro lo spagnolo Pablo(n.23 al mondo) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 25 minuti e dice addio ai sogni di gloria. L’iberico sfiderà ai quarti il britannico Jack Draper. Pronti, via e arriva subito il break dinel terzo game.cerca di reagire, ma non riesce a trovare soluzioni incisive nei turni di risposta e lo spagnolo vola agilmente sul 4-2. A questo punto l’iberico trova addirittura il break del 5-2 (fatali qui tre errori di) e poco dopo chiude il set con il 6-2. Nel secondo parziale si attende una reazione da parte del ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - Ubitennis : ATP Montreal: Kyrgios ancora devastante. De Minaur travolto nel giro di un'ora - Ubitennis : ATP Montreal: Auger Aliassime fa sul serio, battuto Norrie - ParliamoDiNews : Tennis ATP 1000 Montreal la programmazione di oggi 11 agosto #CATALOGHI #12agosto - edovirgy19 : I dubbi sono stati sciolti. @NickKyrgios ha giocato un’altra partita strepitosa e si guadagna ufficialmente la fest… -

Ubitennis

I risultati degli ottavi di finale Casper Ruud VS Roberto Bautista Agut 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4 Nick Kyrgios VS Alex de Minaur Cameron Norrie VS Felix Auger - Aliassime Gael Monfils VS (Q) Jack Draper ...Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria in crescendo in rimonta contro Adrian Mannarino con il punteggio di 2 - 6 6 - 4 6 - 2. L'azzurro è tornato in campo dopo il successo ottenuto nel torneo ... ATP Montreal, Scanagatta: “La prima crisi di Alcaraz e le grandi prospettive per Sinner” [VIDEO] ROMA – Dopo le sconfitte al primo turno di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, l’Italia del tennis nell’Atp Master 1000 di Montreal si ...Gael Monfils si infortuna ancora al piede malandato e deve abbandonare l'ottavo di finale contro Jack Draper. Il britannico alle porte della Top 50 ...