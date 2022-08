ASPETTANDO BELLA MÀ | DA LUNEDÌ SU RAI2 I PROVINI DEL TALK SHOW DEL POMERIGGIO CON PIERLUIGI DIACO

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il percorso di avvicinamento a “Ma’”, il nuovo programma ideato e condotto da, sta per partire. Da15 agosto andrà in onda “Ma’”: una striscia quotidiana di 5 minuti, per scoprire l’intero iter deiche porterà alla selezione del cast ufficiale che dal 12 settembre parteciperà al programma, il primo “talent di parola” della tv italiana, che mette per la prima volta a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network. L’appuntamento con “Ma’” è sudalal venerdì alle 14.00, dal 15 agosto al 9 settembre – quando andrà uno speciale di 45 minuti. 400 ...

Tania38084278 : RT @paolabrugnoni: Oggi è IL GIORNO che incorona questo amore,che nemmeno nelle favole è capitato di incontrare,ma la realtà più bella cred… - MariaCanzanella : RT @paolabrugnoni: Oggi è IL GIORNO che incorona questo amore,che nemmeno nelle favole è capitato di incontrare,ma la realtà più bella cred… - IvanaLaloni : RT @paolabrugnoni: Oggi è IL GIORNO che incorona questo amore,che nemmeno nelle favole è capitato di incontrare,ma la realtà più bella cred… - MariaDAmbra10 : RT @paolabrugnoni: Oggi è IL GIORNO che incorona questo amore,che nemmeno nelle favole è capitato di incontrare,ma la realtà più bella cred… - paolabrugnoni : Oggi è IL GIORNO che incorona questo amore,che nemmeno nelle favole è capitato di incontrare,ma la realtà più bella… -

TORO, LA CERTEZZA SI CHIAMA JURIC Lavittoria sul Palermo nel debutto in Coppa Italia non ... TRA SALVEZZA TRANQUILLA E IL SOGNO EUROPA Con gli ultimi innesti (ancora quello di un ...... chiamato a sé il suo amante, gli disse: " Anima mia, noi averemo pur ora la piúcomoditá del ... e s'era ridutto di sotto,il suo signore; onde, sentito il segno, senza far strepito ...Una città bella, ma in generale spenta e poco valorizzata. Suscita stupore che il centro storico sia aperto alle auto. Sono le opinioni raccolte ieri - vigilia del week end ...Valentina Fradegrada è incinta La moglie di Boateng forse è in dolce attesa, la coppia che si è sposata meno di due mesi forse attende il primo figlio. E’ un equivoco o davvero la bella influencer ne ...